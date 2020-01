Capodanno tragico ad Ascoli Piceno, cade per spegnere il rogo innescato dai botti: muore 26enne (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Incidente mortale a Capodanno ad Ascoli Piceno: poco dopo la mezzanotte dell'1 gennaio 2020 un ragazzo di 26 anni è morto nel tentativo di spegnere un rogo innescato dai fuochi d'artificio. È caduto ed precipitato per una cinquantina di metri in una zona impervia di Colle San Marco. Feriti anche a Napoli, a Canosa di Puglia un giovane ha riportato la lesione ad un occhio. Leggi la notizia su fanpage

paolochiariello : Capodanno con la pistola ad #Aversa, una ragazza di 19anni colpita da un proiettile vagante - juornoit : Capodanno con la pistola ad #Aversa, una ragazza di 19anni colpita da un proiettile vagante - juornoit : #Capodanno #trágico con consuetò bollettino di #guerra con #morti e #feriti -