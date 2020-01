Capodanno a Napoli, colpiti da razzi e petardi: 48 feriti per i botti (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono 48 le persone rimaste ferite a Napoli durante i botti di Capodanno. Di queste, così come comunica la Questura, 22 nel capoluogo partenopeo, 26 in Provincia. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Stando alle informazioni fornite dai carabinieri, tra i feriti una persona si è recata all’ospedale San Giovanni Bosco, due all’ospedale San Paolo (di cui uno ferito alla palpebra da un frammento di sasso fatto esplodere da un petardo), una persona a Villa Betania, una al Cardarelli. A Ercolano alcune piante di un giardino hanno preso fuoco a causa di un petardo. Nessun ferito e intervento dei vigili del fuoco. Presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli sono giunti con ferite per esplosione fuochi un 65enne, che ha subito una lieve lacerazione alla mano sinistra presso la propria abitazione di ... Leggi la notizia su anteprima24

