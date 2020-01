Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 6-12 gennaio 2020: Jordi Importuna Flora! (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 6 a domenica 12 gennaio 2020: Lucia delude Samuel. Flora in pericolo. Telmo in crisi. Felipe fa una scoperta! Anticipazioni Una Vita: Samuel riformula la proposta di matrimonio a Lucia che lo spiazza con un “no”. Felipe intuisce che la cugina si è innamorata di Telmo e spinge l’Alday ad affrontare il rivale. Flora viene molestata da Jordi e Liberto lo stende con un pugno. Ceferino è molto attratto da Casilda, mentre Servante è molto preoccupato per le sorti di Paciencia. Amori impossibili, arrivi, scoperte, insidie, pericoli, intrighi… è quanto traspare dalle nuove Anticipazioni Una Vita, quelle riguardanti la Trama delle Puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 6 gennaio a domenica 12 gennaio 2020! Gli spoiler svelano che Ceferino dimostrerà di essere molto attratto da Casilda ed arriverà addirittura ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

