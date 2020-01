Anna Munafò si è sposata a sorpresa: fine anno col botto per l’ex tronista di UeD (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Uomini e Donne, Anna Munafò si è sposata con Giuseppe Se eravate suoi fan tenetevi forte, ammesso che non lo sappiate già (sebbene la notizia sia freschissima): Anna Munafò si è sposata. No, non parliamo di una delle tante troniste che sono passate per Uomini e Donne senza lasciarvi traccia ma di una delle protagoniste … L'articolo Anna Munafò si è sposata a sorpresa: fine anno col botto per l’ex tronista di UeD proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

