Samantha Cristoforetti lascia l'Aeronautica militare (Di martedì 31 dicembre 2019) Luca Sablone Informati gli alti vertici della struttura militare; ignoti i motivi della decisione. Adesso si ipotizza una nuova avventura professionale Un fulmine a ciel sereno: Samantha Cristoforetti lascia l'Aeronautica militare. Una decisione inaspettata, a sorpresa, al momento nota solamente agli alti vertici della struttura militare: addirittura non ne era al corrente neanche Giorgio Saccoccia, il presidente dell'Agenzia spaziale italiana. Dunque la prima e unica astronauta italiana che tra il 2014 e il 2015 rimase in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione internazionale, si congederà ufficialmente nei primi giorni di gennaio: si recherà precisamente ad Istrana, nel Trevigiano, dove ha sede il 51esimo Stormo a cui ancora lei appartiene; qui è previsto il saluto alla bandiera e il disimpiego delle formalità di rito. Successivamente vi sarà un colloquio con il ... Leggi la notizia su ilgiornale

