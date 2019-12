Per Bettini una lista di Conte "sarebbe un bene" (Di martedì 31 dicembre 2019) Giuseppe Conte? "Fa bene a voler continuare a fare politica" perché "Conte si è conquistato un ruolo importante, ha fatto scelte politiche nette contro la destra, ha avuto pazienza e decisione". In un'intervista al Corriere della Sera, Goffredo Bertini, già deputato Pds e Ds, europarlamentare, ispiratore politico e suggeritore del segretario Pd Nicola Zingaretti, dice che il premier "al contrario di personalità come Monti o Dini, sta lavorando non solo per risanare i conti ma anche per rilanciare la crescita in un Contesto di maggiore giustizia sociale" e che in questa prospettiva "è una carta importante per il futuro della Repubblica". Secondo Bettini, c'è "un fermento di forze liberali, cattoliche, moderate ma sinceramente democratiche che intendono organizzarsi meglio contro la destra" e "se Conte le dovesse raccogliere, questo sarà un bene". "Anche nella forma ... Leggi la notizia su agi

