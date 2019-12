Mercato Inter, tra Darmian e Marcos Alonso potrebbe spuntarla Emerson (Di martedì 31 dicembre 2019) L’Inter è sempre alla ricerca di un terzino sinistro per puntellare la fascia: diversi nomi sul taccuino di Beppe Marotta L’Inter è sempre alla ricerca di un terzino sinistro per costruire una folta catena insieme ad Asamoah e Biraghi, non sempre brillantissimi in questo inizio di stagione. Come riportato dal The Indipendent, i nerazzurri starebbero pensando di accelerare per Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea piace tanto, ma i Blues non faranno sconti a Conte: occorrono almeno 30 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

forumJuventus : Derby d’Italia anche sul mercato: Nei prossimi mesi inizierà la lunga volata in cui Juve e Inter si contenderanno… - DiMarzio : Dal centrocampo all'attacco: le manovre dell'#Inter sul mercato?? - Gazzetta_it : .@kingarturo23, clamorosa mossa a sorpresa: #denuncia il @FCBarcelona per premi non pagati! #mercato -