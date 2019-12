L’ex presidente di Nissan scappa dall’inchiesta per frode in Giappone e va in Libano (Di martedì 31 dicembre 2019) Colpo di scena nello scandalo Nissan-Renault: Carlos Ghosn, ex presidente e amministratore delegato del colosso franco-nipponico, ha lasciato il Giappone dove si trovava con un provvedimento restrittivo a Tokyo, ed è arrivato a Beirut, in Libano, a bordo di un jet privato proveniente dalla Turchia. Il 65enne manager di origine brasiliana sarebbe dovuto andare a processo ad aprile a Tokyo per frode industriale e fiscale. La sua sembra essere stata una fuga e non un allontanamento concordato con le autorità nipponiche. La Procura di Tokyo ha fatto sapere che non era a conoscenza della sua uscita dal Paese e ha aggiunto che sta verificando la notizia. Secondo il Financial Times, Ghosn non era più agli arresti domiciliari ma era ancora sottoposto a restrizioni tra cui il divieto di lasciare il Paese. Fonti vicine al manager hanno riferito che l’ex numero uno ... Leggi la notizia su open.online

