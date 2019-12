Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada insieme, arriva la bella notizia: la decisione della Rai (Di martedì 31 dicembre 2019) Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada tornano con 20 anni che siamo italiani Ebbene sì, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada hanno ottenuto una meritata promozione. Infatti dopo l’inaspettato grande successo ottenuto con lo show 20 anni che siamo insieme, Rai Uno ha deciso di riproporre il programma nella prossima stagione televisiva. Come riporta il magazine Vero, la direttrice della prima rete della tv pubblica, Teresa De Santis, ha dato il via libera per l’organizzazione della seconda edizione. Sembra proprio che il cantautore partenopeo e l’attrice iberica torneranno insieme tra qualche mese, ossia in primavera con altri tre appuntamenti. Ma non è finita qui, infatti nel 2020 potrebbe esserci la terza stagione magari verso autunno. Lo scoop del settimanale Vero Nel nuovo numero del settimanale di gossip Vero, diretto da Cristina Pozzoli è riportata la seguente notizia ... Leggi la notizia su kontrokultura

