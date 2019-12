Ciclismo: investiti in allenamento due corridori dell’Astana in Spagna (Di martedì 31 dicembre 2019) Davvero un incubo, anche sul finale di questo 2019. Ieri la notizia dalla Spagna: due giovani kazaki dell’Astana Pro Team, Yevgeniy Gidich e Vadim Pronskiy, sono stati investiti da una macchina mentre erano in allenamento ad Altea. Per fortuna la situazione si è risolta per il meglio: non gravi gli infortuni, con ferite alla mano per Gidich e punti di sutura al volto per Pronskiy. Gidich escaped with a small hand bruising, while Pronskiy has got a serious knee injury and a few stitches have been applied on his chin. #AstanaProTeam pic.twitter.com/vnoSzGFiFN — Astana Pro Team (@AstanaTeam) December 30, 2019 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse Leggi la notizia su oasport

