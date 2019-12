C'era una volta la fuga dei cervelli. Ora fuggono anche i normali (Di martedì 31 dicembre 2019) Nelle ultime settimane l’attenzione di tanti media nazionali si è concentrata – giustamente – sul problema della fuga dei cervelli all’estero. Un vero dramma sociale che sta impoverendo l’Italia da alcuni decenni e che oramai emerge con la forza devastante dei numeri dalle statistiche e dalle ricerche pubblicate dai centri di ricerca più noti del Paese. È evidente che siamo di fronte a un serio vulnus della società con ripercussioni incerte sulla nostra democrazia e i cui effetti – in termini culturali, economici e sociali - pagheremo cari nei prossimi anni se non proveremo a invertire la tendenza. L’Italia sta perdendo la propria classe dirigente, la schiena di uno Stato solido e il rischio di piegarsi è sempre più alto. Eppure esiste un dato e un fenomeno sottovalutato e ugualmente ... Leggi la notizia su huffingtonpost

