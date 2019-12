Calendario Judo 2020: date, programma e guida di tutti gli eventi (Di martedì 31 dicembre 2019) Ci aspetta un 2020 di Judo estremamente intenso che raggiungerà il suo apice dal 25 luglio al primo di agosto in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo, in Giappone. L’evento a Cinque Cerchi è senz’ombra di dubbio la manifestazione più importante e attesa della stagione come atto conclusivo di un intero quadriennio, tuttavia i riflettori saranno puntati anche su molti altri tornei di rilievo in programma nel corso della prossima annata. In particolare il Calendario si presenta molto intasato e ricco di gare fino al 30 maggio (fine del periodo di qualificazione olimpica) con quattro Grand Prix, quattro Grand Slam, un Europeo (a Praga dal primo al 3 maggio) ed un Masters (a Doha dal 28 al 30 maggio), mentre nella seconda parte della stagione sono previsti altri 6 tornei del World Tour divisi equamente tra Grand Prix e Grand Slam. A livello giovanile internazionale si ... Leggi la notizia su oasport

