Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Insono stati presentati oggi dueelettrici che costituiranno la base per la prima auto interamente progettata e prodotta in loco. Le due concept, una berlina e una Suv di segmento C, sono solo il primo passo di un più ampio progetto sostenuto dall'apparato industriale nazionale. Investimenti per 3,3 miliardi di euro. Le duesono state svelate a Gebze, nella provincia nordoccidentale di Kocaeli, a poco più di 100 chilometri dalla località dove sarà realizzato un apposito impianto di produzione. La fabbrica, operativa dal 2021, sarà costruita nelle vicinanze di Bursa, città ad alta vocazione automobilistica: ospita grandi fabbriche come la Tofas (joint venture tra la FCA e la Koc Holding) o la Oyak-Renault. Grazie a un investimento di circa 3,3 miliardi di euro, la Türkiyenin Otomobili Giriim Grubu ...

infoitestero : Turchia, svelati i prototipi delle Togg, le elettriche di stato - dinoadduci : Turchia - Svelati i prototipi delle elettriche di stato -