Pontina, albero crolla su macchina in corsa: ferita coppia di anziani, una donna in ospedale (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un albero è crollato questo pomeriggio su un'auto in corsa su via Pontina, nei pressi di Castel Romano in direzione di Pomezia. Un pino ha sfondato il parabrezza di una vettura, che si è completamente distrutto. Una coppia di anziani è rimasta ferita e una donna è stata portata in ospedale con un sospetto trauma cranico. Leggi la notizia su roma.fanpage

Si tratta di una vera e propria tragedia sfiorata quella successa sulla Pontina durante la mattina di lunedì 30 Dicembre 2019. Un albero, cadendo, ha colpito in pieno un'auto che transitava in quel preciso momento. La vicenda è accaduta sulla SS 148 all'altezza di Castel Romano, in direzione Pomezia al chilometro 23.500. In base ad una prima ricostruzione, l'abitacolo dell'auto è stato schiacciato dal peso del tronco.

