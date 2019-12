New Mutants: svelata la data in cui uscirà il nuovo trailer! (Di martedì 31 dicembre 2019) Il regista di New Mutants, Josh Boone, ha svelato quando verrà condiviso online il nuovo trailer dell'atteso film. New Mutants, il travagliato film ambientato nel mondo degli X-Men, sta per avere un nuovo trailer e il regista ha svelato la data in cui verrà presentato: il 6 gennaio 2020. Il progetto, che ha dovuto affrontare numerosi cambiamenti e la cui uscita è stata posticipata numerose volte, verrà distribuito nei cinema americani il 3 aprile. Il regista Josh Boone ha svelato su Instagram: "Il nuovo trailer supervisionato in collaborazione con la co-sceneggiatrice Knate Lee e con Peter Deming che si è occupato della correzione del colore arriva il 6 gennaio. Ma siamo davvero entusiasti di condividerlo con voi! Nei ... Leggi la notizia su movieplayer

