Neve in Sicilia dicembre 2020 previsioni meteo e dove cadrà a Capodanno (Di lunedì 30 dicembre 2019) Neve in Sicilia dicembre 2020 previsioni meteo e dove cadrà a Capodanno Nell’ultima parte del 2019 farà più caldo o più freddo rispetto al 2018? – Neve in Sicilia: che temperature caratterizzeranno l’ultima parte del 2019 e l’inizio del 2020? In base a quanto dicono gli esperti, la Sicilia potrebbe essere una delle regioni maggiormente colpite dalle basse temperature. A cui tuttavia seguiranno giornate più calde. meteo in Sicilia dicembre 2020: le regioni interessate dalle base temperature In particolare l’intero centro-sud potrebbe essere soggetto a basse temperature. I meteorologi fanno riferimento ad un flusso di aria fredda proveniente dai Balcani in grado di provocare la presenza di Neve anche a bassa quota sulle regioni centro-meridionali adriatiche. Qual è l’area geografica interessata? Ecco le regioni: Molise, alta Puglia, Calabria ... Leggi la notizia su termometropolitico

DPCgov : ?????? Avviso di condizioni meteorologiche avverse del #27dicembre per freddo, neve e vento di burrasca al Centro-Sud… - hymnodicus : Ed io che pensavo di andare in Sicilia... mi sa che l'aereo ha sbagliato strada ?? . . . . . . #LicioInViaggio… - Maria33759436 : RT @MondoPalermo: La magia della #neve nel borgo di Petralia Soprana: il VIDEO è mozzafiato -