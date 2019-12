L'anno nero di Roma (Di lunedì 30 dicembre 2019) Rifiuti in strada, rivolte popolari nelle periferie fomentate dall'estrema destra, omicidi efferati legati al mercato dello spaccio di fiumi di stupefacenti. E poi nuove indagini sulla classe politica, con l'arresto a marzo con l'accusa di concorso in corruzione del presidente dell'Assemblea Capitolina, il 5 Stelle Marcello De Vito, tornato in libertà a novembre quando ha ripreso il suo posto in Aula. Per Roma il 2019 ha riservato ancora un volta poche gioie collettive, dispiegando quotidianamente gli effetti nocivi dei nodi irrisolti nella gestione urbana, a partire dal deficit dei servizi pubblici. Non sono mancate alcune novità positive nel corso dell'anno - come la messa in strada di oltre 200 nuovi bus Atac o l'assegnazione degli Europei di Nuoto nel 2022 - ma si disperdono nel mare di inconvenienti che Romani e turisti devono attraversare ogni giorno. La questione ... Leggi la notizia su agi

