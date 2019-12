Incidente sulla Pontina: albero cade addosso un’auto (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si tratta di una vera e propria tragedia sfiorata quella successa sulla Pontina durante la mattina di lunedì 30 Dicembre 2019. Un albero, cadendo, ha colpito in pieno un’auto che transitava in quel preciso momento. La vicenda è accaduta sulla SS 148 all’altezza di Castel Romano, in direzione Pomezia al chilometro 23.500. In base ad una prima ricostruzione, l’abitacolo dell’auto è stato schiacciato dal peso del tronco. Il parabrezza risulta completamente distrutto. Fortunatamente i due conducenti all’interno della vettura, due anziani, sono rimasti feriti in modo non grave. Ad avere la peggio la donna, portata al pronto soccorso a causa di un trauma cranico. Incidente sulla Pontina Sul luogo dell’Incidente sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Pomezia e i sanitari del 118 per prestare le prime cure ai due anziani feriti e ... Leggi la notizia su notizie

