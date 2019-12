GTA 6 sarà la chiave di volta nella battaglia tra PS5 e Xbox Series X?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Potrebbe essere potenzialmente ancora presto per pensare a GTA 6, il nuovo capitolo del franchise targato Rockstar Games. Se da un lato infatti le voci di corridoio non smettono di alimentare la scena web, tutt'altra cosa sono le ufficialità, che al momento latitano. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte del publisher o dello studio di sviluppo è quindi sempre meglio volare basso, in attesa di tempi migliori. Chi non vola basso (e non possono farlo di certo, vista la posta in ballo, ndr) sono rispettivamente Sony e Microsoft, i due colossi dell'industria videoludica che al termine del 2020 sfodereranno i grossi calibri.proprio in quel frangente che approderanno sul mercato i nuovi hardware, rispettivamente PS5 eX, e chiaramente la pianificazione della lineup di lanciocruciale per avere il giusto slancio in termini di vendite sin dai primi frangenti ...

