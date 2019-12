Giuseppe Conte minaccia | «Non lascio la politica»

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di lunedì 30 dicembre 2019) «Io come presidente della Repubblica sono il garante della coesione nazionale». Era il febbraio 2019 ea Potenza pronunciò quella che tutti definirono una gaffe epocale autopromuovendosi al Quirinale nonostante fosse “soltanto” presidente del Consiglio. Una frase che però era la spia del ruolo super partes che l’allora premier della maggioranza Lega-M5S si autoattribuiva. Oggi nell’intervista rilasciata a Repubblicafa sapere che ha cambiato idea: dopo questo “intenso coinvolgimento, non vedo un futuro senza“, ha detto a Claudio Tito. E vede il tutto come un impegno a lungo termine: “iniziare a ragionare sul proprio futuro quando si ha un incarico così rilevante rischia di creare una falsa e distorta prospettiva”, ma “non mi vedo novello Cincinnato che mi ritraggo e mi disinteresso della”. ...

