Genova, crollo in galleria sulla A26: tragedia sfiorata, lunghe code (Di lunedì 30 dicembre 2019) Genova crollo in una galleria a Masone: una parte della parete si è staccata senza provocare feriti. Nuovi disagi pesanti per la circolazione Genova crollo in una galleria e la viabilità va ancora in tilt. A 16 mesi dalla tragedia del Ponte Morandi e dopo altri disagui provocati dal dissesto autostradale, altra tragedia sfiorata questa …

