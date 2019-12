Fuggono i libici. Come volevasi dimostrare (Di lunedì 30 dicembre 2019) A Pozzallo la notte di Natale sono sbarcati 32 libici, tutti appartenenti alla classe media, laureati, istruiti e senza segni di torture. Come volevasi dimostrare, si tratta dell’avanguardia di ciò che sta per accadere e che chi scrive denuncia da anni. Presto ad arrivare sulle nostre coste non saranno più poveri “avventurieri” africani o asiatici alla ricerca di una porta d’entrata in Europa. Saranno i libici stessi a lasciare il loro Paese in preda della guerra. Non ci sarà nessuno a trattenerli. Che potremo fare noi? L’aver lasciato marcire il conflitto libico a causa della nostra ossessione migratoria, ci ha fatto perdere di vista la cosa più importante: più la guerra avanza e più la Libia assomiglia alla Siria (dalla quale, ricordiamolo, sono fuggite 10 milioni di persone…). Dovevamo fare politica e ... Leggi la notizia su huffingtonpost

