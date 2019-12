Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tragedia sfiorata a Parabiago, comune in provincia di. La vicenda è accaduta intorno alle 13 di sabato 28 Dicembre 2019. Unadi 30 anni è stataall’esterno di un supermercato riportandoad unae ad un. La giovane, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano, non sarebbe in pericolo di vita. In base a quanto riferito dall’Areu, l’Azienda regionale emergenza e urgenza, la 30enne avrebbe riportato una ferita penetrante a unae una ferita lacero contusa a un. Per questo motivo il personale medico del 118 l’ha immediatamente trasportata in ambulanza all’ospedale. Le indagini del caso sono effettuate dai Carabinieri della compagnia di Legnano, i quali sono subito andati sul luogo dell’incidente per fare tutti i rilievi necessari per cercare di ricostruire la dinamica ...

notizieit : Donna accoltellata a #Milano: ferite a gamba e braccio - RedazioneLaNews : #Milano Milano, paura per una 30enne: accoltellata a una gamba e a un braccio in pieno giorno - zazoomblog : Parabiago donna di 30 anni accoltellata a gamba e braccio vicino a un supermercato - #Parabiago #donna… -