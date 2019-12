Buoni propositi per il 2020: salvarci dalla catastrofe climatica (Di lunedì 30 dicembre 2019) (foto: Ana Fernandez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Le emissioni di gas serra inizieranno finalmente a diminuire? Trump vincerà le presidenziali di novembre mandando a monte gli accordi di Parigi? Sarà il Green New Deal europeo a salvarci dai cambiamenti climatici? E quali sfide attendono i movimenti ecologisti a cui Greta Thunberg è riuscita a dare nuova linfa? Nei prossimi mesi avremo le risposte e un’idea più precisa di come potrebbe andare a finire. Ma ad attenderci nel 2020 sarà una sfida cruciale per il destino del mondo (era difficile dare meno enfasi al concetto, sorry). La soglia di sicurezza Ormai è un mantra: per restare entro la soglia di sicurezza di 1,5°C dobbiamo dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030. Il decennio che sta per cominciare sarà dunque decisivo per le sorti del clima. Ma la finestra è così stretta che occorre invertire la tendenza ... Leggi la notizia su wired

