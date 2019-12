Atp Cup 2020 | il regolamento della manifestazione Migliori seconde e formula cervellotica

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ad aprire la stagionedel tennis sarà l’ATP Cup, che si giocherà dal 3 al 12 gennaio in Australia e sarà un torneo di tennis riservato a 24 Nazionali: la prima fase si disputerà fino all’8 gennaio e vedrà le partecipanti suddivise in sei gironi da quattro. Le vincitrici dei raggruppamenti e le duepasseranno alla fase ad eliminazione diretta che culminerà nella finalissima di domenica 12.Ogni squadra sarà composta da due giocatori, ogni sfida prevede due singolari ed un eventuale doppio di spareggio (sempre al meglio dei tre set). Per determinare le duesi guarderà al numero di punti ottenuti, in seguito al rapporto match vinti / match persi, poi al rapporto set vinti / set persi, ed infine al rapporto game vinti / game persi. Le otto qualificate disputeranno così il tabellone ad eliminazione ...

sportli26181512 : Calendario e programma dei campioni del tennis nel 2020. FOTO: Mancano pochi giorni al via della nuova stagione del… - sassari74 : RT @OA_Sport: Calendario Atp Cup 2020: programma, orari, tv e streaming. Le date e la guida - OA_Sport : Calendario Atp Cup 2020: programma, orari, tv e streaming. Le date e la guida -