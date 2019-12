Salerno, detenevano bombe carta e materiali esplodenti in uno scantinato: due arresti (Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Nella serata di ieri, 28 dicembre, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, nell’ambito dei servizi disposti per la prevenzione e repressione della commercializzazione illegale di botti e di materiali esplodenti, nel corso di una mirata perquisizione ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. presso uno scantinato di un palazzo in zona Mariconda a Salerno, hanno rinvenuto e sequestrato bombe carta ed altro materiale esplodente, per un totale complessivo di 73 kg circa. I materiali erano detenuti illegalmente da V.A. di anni 32 e C.G. di anni 23, salernitani incensurati, i quali all’esito delle operazioni venivano tratti in arresto per detenzione illegale di materiale esplodente e pirotecnico e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria agli arresti domiciliari in attesa del ... Leggi la notizia su anteprima24

