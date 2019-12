Morto Cristian Di Marco | 43enne mantovano ricoverato a Barbados per un malore

Leggi la notizia su milano.fanpage

(Di domenica 29 dicembre 2019)Di, il fabbroche eradallo scorso lunedì in coma sull'isola dia causa di un misterioso, èsabato all'ospedale di Bridgetown, capitale dell'isola caraibica. A darne notizia sono stati gli amici, che stavano organizzando una colletta per riportare ilin Italia per le cure necessarie.

