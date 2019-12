LIVE Tour de Ski 2020 | Sprint Lenzerheide in DIRETTA | Federico Pellegrino in finale con

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.37 Semivelocissima, passano in quattro: Retivykh, Golberg, Jouve e Haeggestroem senza bisogno di aspettare il fotofinish a tre tra i primi 12.34 Ed ecco il via della seconda semi12.33 Tempi di ripescaggio: 2’48″40 Valnes, 2’48″84 Bolshunov 12.31IN! Johannes Klaebo vince anche in questo caso la semidavanti all’azzurro, ma per entrambi l’ultimo atto è cosa fatta! 12.30 Semiin cui si studiano un po’ tutti,dietro ai russi e Klaebo alle spalle dell’azzurro a metà gara 12.28 Via alla prima semicon! 12.27 Tra pochissimo le semifinali maschili SEMI1 – Klaebo (NOR), Bolshunov (RUS), Valnes (NOR),(ITA), Ustiugov (RUS), Jay (FRA) SEMI2 – Haeggstroem (SWE), Retivykh ...

