La Littizzetto vola per strada: brutta caduta e Capodanno a letto (Di domenica 29 dicembre 2019) Brutto incidente per Luciana Littizzetto: fratture scomposte e Capodanno a casa Fine d’anno movimentata per Luciana Littizzetto. La popolare conduttrice è caduta per strada e ha riportato fratture scomposte al polso e una gamba fasciata. Lucianina è immobilizzata a letto e passerà il Capodanno a casa. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente né il … L'articolo La Littizzetto vola per strada: brutta caduta e Capodanno a letto proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

