Tournée 4 Trampolini Oberstdorf oggi | orario qualifiche | tv | streaming e programma

(Di sabato 28 dicembre 2019) Comincia quest’con i primi salti di allenamento e soprattutto con le qualificazioni dila 68^ edizione delladei Quattro, il primo dei due grandi eventi previsti nella stagione 2019-2020 del salto con gli sci maschile. Il primo atto della kermesse si disputa sul trampolino HS137 di, ma solo i primi 50 classificati del salto di qualificazione potranno accedere alla competizione vera e propria del giorno successivo. Le qualificazioni di, sede della prima tappa delladei 42020, verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in direttasu Eurosport Player a partire dalle ore 16.30. OASport vi proporrà invece la DIRETTA LIVE testuale della gara di domenica con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito ilcompleto della giornata odierna ad: SABATO 28 DICEMBRE 14.30 ...

