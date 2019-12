Scuola | Furlan | ‘non basta rimpasto | serve progetto serio per affrontare problemi’

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Le dimissioni del ministro dell’istruzione Fioramonti rappresentano l’ennesima cartina di tornasole sulla incapacita delle istituzioni e della classe politica di saper, con il giusto senso di responsabilità, i problemi del nostro paese”. E’ quanto sottolinea oggi in una lettera sul quotidiano cattolico ‘Avvenire’ la segretaria generale della Cisl, Annamaria. “Non abbiamo bisogno di gesti eclatanti che in realtà aggravano i problemi invece di affrontarli e risolverli. Buttare il cappello in aria, seppur dopo aver denunciato con un bella lettera i limiti evidenti dell’azione di questo Governo, non è la strada giusta cheal mondo della”, sostiene la leader della Cisl. “E’ piuttosto la certificazione di un fallimento, l’assenza di una ...

