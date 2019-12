Gaetano Manfredi | un rettore-ingegnere a capo del dicastero dell' Università

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 28 dicembre 2019)è il nuovo ministroa Ricerca. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte nella conferenza di fine anno, durante la quale ha spiegato che il ministero'Istruzione si dividerà in due con la Scuola da una parte, guidata dalla pentastellata Lucia Azzolina, e la Ricerca dall'altra. I due neoministri prenderanno il posto del dimissionario Lorenzo Fioramonti., il mondo accademico, lo conosce come le proprie tasche: 55 anni,, è dal 2014degli Studi di Napoli Federico II. In precedenza aveva insegnato per molti anni nella stessail corso di Tecnicae Costruzioni ed era stato aa CRUI, la Conferenza dei Rettoriitaliane. Nato il 4 gennaio del 1964 a Ottaviano, in provincia di Napoli, nel 1988sogna di fare il giornalista, ma si laurea con il massimo dei voti ...

