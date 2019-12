Foggia | uccisa in un incidente a 34 anni | i funerali di Ilaria Adratico

Leggi la notizia su limemagazine.eu

(Di sabato 28 dicembre 2019) Aveva appena detto sì al suo fidanzato, ma in Chiesa, dove avrebbe fatto il suo ingresso in abito bianco con il suo Marco, ieri è entrata in una lunga bara. È la triste sorte di, la 34enne rimastain un, quattro giorni fa. La 34enne stava guidando la sua Suziku quando è uscita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Aveva appena detto sì al suo fidanzato, ma in chiesa, dove avrebbe fatto il suo ingresso in abito bianco con il suo Marco, ieri è entrata in una lunga bara. È la triste sorte di, la 34enne rimastain un, quattro giorni fa. Solo due giorni prima aveva ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal suo fidanzato mentre entrambi erano sulla ruota panoramica di. Le esequie sono state disposte ieri, alle 15.30 nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, dove amici e parenti ...

