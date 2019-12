Dopo Bollate | è il turno di Cusano | i vandali distruggono il presepe in piazza

Leggi la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 28 dicembre 2019)distrutto daiMilanino.è ildella città giardino. Questa notte ignoti hanno danneggiato la natività allestita inAllende per questo periodo di festività. A fare l’amara scoperta i primi passanti e negozianti che hanno notato qualcosa di strano nella capanna del. La mangiatoia è stata distrutta ed è stata rubata la statua di Gesù bambino. Nessuno sa però chi sia stato l’autore di questo gesto. Come successo aqualche giorno fa, ignoti hanno distrutto ilallestito indel Comune (clicca qui per l’articolo). su Il Notiziario.

