Bambina di 10 anni muore su un aereo per un presunto infarto

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il 26 dicembre unadi diecisarebbe deceduta a bordo di undella compagnia Delta in partenza da Los Angeles. Gli eventi a bordo dell’L’decollò alle 17.30 dell’ora locale dall’aeroporto di Los Angeles in direzione di Seattle.Poco dopo il velivolo ha invertito la rotta per fare ritorno al luogo di partenza. Il pilota compì l’inversione per permettere che lapotesse ricevere le cure mediche adeguate. Secondo quanto riportato dai radar di segnalazione, l’sarebbe atterrato alle 17.51. In un comunicato, i vigili del fuoco riferiscono di essere giunti sul luogo alle 18, sfortunatamente troppo tardi per poter salvare la. Nella dichiarazione riportano che “i paramedici della polizia di Los Angeles hanno risposta a una richiesta medica per unaminorenne e hanno lavorato in ogni modo per poterle ...

