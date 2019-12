Scontro Governo-Autostrade | la revoca non è scontata come sembra

Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Concessioni,contro il. Lanon ènonostante il Milleproroghe. Se dovesse passare… In questo fine 2019 continua a tenere banco il discorso legato alladelle concessioni au. Dopo gli affondi di Luigi Di Maio dopo la tragedia del Ponte Morandi, la questione è tornata alla ribalta con la discussione sul Milleproroghe. Nel testo è stato inserito un articolo che cambia la normativa in caso di. Ma non è tutto così sempliceipotizzato da qualcuno. Innanzitutto perché, sul piano politico, Italia Viva nonintenzionata a rendere la vita facile a Pd e M5s. E poi perché cambiare in corsa un contratto vigente non è sempre possibile. Concessioni,nella maggioranza.agita ilPer quanto riguarda il Milleproroghe, il tema caldo è quello legato alle concessioni. In caso di ...

