Scandalo calcioscommesse | dalla Spagna | “partite truccate in Serie A | coinvolti

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non c’è pace per il calcio italiano, ancora uno, la notizia questa volta proviene direttamente. Nel dettaglio si parla di svariati tentativi di truccare partite del campionato diA con punto di riferimento un bookmaker illegale con clienti di “alto bordo” compresi alcuni calciatori del nostro campionato. E’ il secondo filone dell’Operazione Oikos coordinata dall’Europol in collaborazione con la Polizia italiana e la Polizia Nazionale Spagnola. Come riporta il quotidiano spagnolo ABC la seconda fase dell’operazione ha portato all’arresto di 14 persone inin più sono emersi nuovi dettagli che dimostrerebbero la presunta partecipazione di detenuti a reati di corruzione e riciclaggio in Italia. La prima fase si era conclusa con l’arresto di 11 persone, adesso nuovi dettagli che potrebbero emergere nei prossimi ...

CalcioWeb : Scandalo #calcioscommesse, dalla Spagna: 'partite truccate in #SerieA, coinvolti calciatori' - - Duttale : @Negalo3 @PigroMa @UEFAcom_it no, è storia! un milanista non può dar del ladro a nessuno essendo stato immischiato… -