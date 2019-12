Scafati | D’Aragona | “Nessuna rissa in piazza | Capodanno come a Salerno”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – “L’associazione dei commercianti è vicina agli esercenti che, in queste ore, sono vittima di uno sciacallaggio senza precedenti. La verità è che anon è stato attuato un piano sicurezza per fare fronte alla Vigilia di Natale. Mi auguro che si possa fare tesoro di quanto accaduto in vista dell’imminente”. Così Vincenzo D’Aragona (foto), presidente del gruppo di commercianti “Cresce”, interviene sulla polemica legati ai festeggiamenti del 24 dicembre. Spiega: “In rete girano filmati certamente poco edificanti sui brindisi in corso Nazionale, ma di qui a parlare di risse mi pare esagerato. Gli animi sono stati sedati subito. Altra questione che mi sta a cuore è quella legata ai commercianti. Chi ha venduto alcolici ha rispettato la legge. Chi in queste ore sta facendo ...

