“Morte cerebrale” Speranze finite per il bimbo di 5 mesi scosso dalla mamma

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Non presenta più perfusione sanguigna cerebrale” ildi 5ricoverato in coma all’ospedale di Padova, dopo che sarebbe stato cullato troppo fortemadre. Lo riferisce all’AdnKronos Salute Giorgio Perilongo, direttore del Dipartimento Salute della donna e delpresso l’azienda ospedaliera padovana, sulla base degli esami condotti. “Questo – spiega – ci ha permesso di convocare la commissione che dovrà certificare la morte cerebrale” del piccolo, una valutazione che si basa su dati strumentali e clinici. “La commissione è già al lavoro”, precisa il medico che definisce la situazione “irreversibile”. Ladel piccolo, una ventinovenne di Mestrino (Padova), ha spiegato di averviolentemente suo figlio all’alba di sabato 21 dicembre: il bambino non dormiva da oltre due ore e lei ...

