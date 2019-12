Frecciargento fermo per 4 ore a Fidenza | Natale sul treno per i passeggeri del

Leggi la notizia su fanpage

(Di venerdì 27 dicembre 2019) "Costretti a fare pranzo e cena dinel, trascorrendo ore al buio totale". L'amara testimonianza di un passeggero del8824 partito dalla Puglia e diretto a Milano, dove sarebbero dovuto arrivare alle 19 della sera di. Le cose sono andate diversamente, purtroppo...

baritoday : Treno fermo per 4 ore a Fidenza per un guasto: Natale da incubo per i passeggeri del Lecce-Milano… - Laura_Copelli : @LeFrecce Ditemi che il Frecciargento 8806 su cui sono ora che è fermo da 20 minuti fuoti Milano non ha lo stesso problema... - MaddalenaGissi : Gentile Cliente, La informiamo che, a causa di un guasto sulla linea, il treno Frecciargento 8315 da lei prenotato… -