Credevo che allattare bambini più grandi fosse disgustoso | ma adesso lo faccio anche io

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoDi Robyn Wilder “Non temete”, mi sorprendevo a dire spesso quando il mio primogenito era ancora in fasce. “Non allatterò per sempre. Non diventerò come quell’inquietante signora di Game of Thrones che allatta ancora il figlio preadolescente e piagnucoloso.Sin da quando mio figlio aveva solo pochi giorni, famiglia, amici e sconosciuti mostravano la stessa reazione di fronte alla scoperta che allattavo. Prima, si congratulavano con me. E poi, mi chiedevano quando prevedevo di smettere e passare al latte in polvere.A dirla tutta, non ne avevo idea. Io non sono stata allattata al seno, e non ne sapevo granché (a parte che era la soluzione migliore, oltre che “gratis”, e che non era una seccatura come “sterilizzare ...

