Avete in mano un iPhone XR? Non siete soli È ancora lo smarpthone più venduto al mondo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Per il quarto trimestre di fila l’XR è il modello di smartphone piùin tutto il. Gli analisti di Counterpoint Research hanno pubblicato le analisi del terzo trimestre del 2019, il periodo che va da luglio a settembre. Euna volta il modello di Apple è in cima alla classifica. Annunciato allo Steve Jobs Theatre di Cupertino il 12 settembre 2018, ilXR si è presentato come il fratello minore della prima serie di dispositivi dopoX. Mentre i top di gammaXS eXS Max mostravano i lororo muscoli, l’XR ha fatto breccia nei cuori dei clienti grazie non solo alle sue caratteristiche ma anche al prezzo più contenuto. Al momento si può trovare, nella versione da 128 Gb, a 789 euro, contro gli 890 euro dell’11, sempre da 128 Gb. Nel terzo trimestre del 2019 le sue vendite hanno coperto, da sole, una quota di ...

