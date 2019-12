Atalanta | Gomez e Ilicic da record in questo 2019

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un altro anno insieme a dirigere sotto gli occhi attenti di Gasperini che ha trovato per loro il posto e il ruolo perfetto in campo. Il Papusono il motore di questache ha chiuso l’anno nel migliore dei modi con la cinquina rifilata al Milan nell’ultima giornata. L’argentino e lo sloveno fanno coppia fissa sia in campo sia in tutte, o quasi, le classifiche che li vedono protagonisti. Sono infatti primi per dribbling riusciti: 76 il Papu e 75, il primo poi è in testa anche per azioni pericolose create nell’anno solare: 90 lui e 70 il compagno di reparto.è anche secondo in assoluto per dribbling riusciti dietro solo a Luis Alberto mentreè settimo. I numeri parlano chiaro e se non dovessero essere abbastanza ci ha pensato il campo a ribadire il concetto. Leggi su Calcionews24.com

