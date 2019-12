17enne in coma etilico a Natale | amici lo filmano

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Mentre lui, un diciassettenne, giaceva a terra, e all'aperto, a causa dei primi effetti dell'abuso di sostanze alcoliche, glilo riprendevano con gli smartphone e intanto ridevano e scherzavano. Video che, invio dopo invio, sono arrivati in un attimo a numerosi coetanei. E' successo durante una festa tra giovani in una villa, andata in scena la notte della vigilia di, in una localita' dell'Appennino Modenese.Un episodio che ha portato al ricovero del minorenne all'ospedale e ad accertamenti da parte dei carabinieri. La festa in questione sarebbe stata organizzata da un diciottenne all'interno dell'abitazione dei suoi genitori; il giovane avrebbe chiesto dieci euro ad ingresso, offrendo in cambio, oltre alla 'location', anche gli alcolici. Il giovane, che ora sta meglio e nel frattempo e' stato dimesso, e' stato portato all'ospedale da alcuni partecipanti alla festa, non ...

