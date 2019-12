Tre morti sul Gran Sasso | due scalatori precipitati e un’escursionista travolta dalla neve

Leggi la notizia su lastampa

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Facevano parte di una cordata di tre persone. Sarebbero scivolate finendo a valle. Ritrovato il corpo della donna dispersa ieri

GiulivoGiovanni : RT @Avvenire_Nei: Tragedia in montagna. Gran Sasso, tre alpinisti morti in poche ore - CorriereQ : Sul Gran Sasso tre morti in poche ore - fremebonda : @lepasquen @adatit1 Dei suoi accusatori tre sono morti quest’anno, di cui una investita, e un altro ha ritirato le… -