Oggi in tv – Boxing Day | la programmazione di Premier League e Serie B

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Santo Stefano con tanto calcio per gli appassionati diB: ecco tutta ladelDay Sky Sport e DAZN Il calcio non va in vacanza., giovedì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano i calciatori scenderanno in campo ine inB. Sfide interessanti a … L'articoloin tv –Day, ladiB è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?????Primo appuntamento della giornata con il nostro Speciale Natalizio ???????????????? Oggi parliamo del #BoxingDay, una tradizio… - shinebrightdie : Oggi sarebbe il Boxing Day se solo non fossimo in Italia - BombeDiVlad : ?????Primo appuntamento della giornata con il nostro Speciale Natalizio ???????????????? Oggi parliamo del #BoxingDay, una t… -