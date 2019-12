Lampard: «Giocare in casa porta pressione» – VIDEO (Di giovedì 26 dicembre 2019) Il tecnico del Chelsea Lampard ha parlato al termine della partita contro il Southampton, persa per 2-0 – VIDEO Il Chelsea ha incassato una pesante sconfitta durante il Boxing Day contro il Southampton, capace di espugnare Stamford Bridge grazie a un netto 2-0. Un passo falso inaspettato dopo la brillante vittoria ottenuta contro il Tottenham. «Giocare in casa porta pressione», ha commentato in conferenza stampa il tecnico dei Blues Frank Lampard. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

