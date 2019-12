Corte: no reato piante cannabis a casa

Mov5Stelle : B. e Lavitola sono condannati per concorso in corruzione nel 2015. Per il tribunale di Napoli, B. avrebbe fatto ave… - Mov5Stelle : Nel processo Unipol B. viene condannato a 1 anno di reclusione con l’accusa di concorso in rivelazione del segreto… - luca_biasi : RT @CesareDTrocchio: Cassazione, coltivare cannabis in casa non è più reato. La Corte lo ha deciso dopo aver visto i video di Salvini su Ti… -

Non costituirà piùcoltivare in minime quantità lain. Lo hanno stabilito le Sezioni unite penali della Cassazione:una pronuncia epocale. "Non costituiscono- ha sentenziato laper la prima volta - le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica". Attività che, si sottolinea, "per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero died il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore".(Di giovedì 26 dicembre 2019)