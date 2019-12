Cargo incagliato | prosegue il monitoraggio della motonave Cdry Blue

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Proseguono le operazioni di. Lo rende noto la Guardia Costiera che sottolinea come le “perduranti condizioni avverse non hanno permesso di operare in sicurezza e pertanto, l’attivita’ pianificata e’ stata rinviata a domani”.L'articoloilMeteo Web.

TgrSardegna : ??#cargo incagliato +++Ecco le prime immagini delle operazioni di soccorso e recupero equipaggio. Tutti in salvo ma… - AlbertaOrru1 : Ma quanta gente a vedere il cargo incagliato a S.Antioco,la processione di Santo Stefano... - mario_capalbo : Cargo incagliato a Sant'Antioco: 'Catastrofe, migliaia di litri di gasolio in mare' -