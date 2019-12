Bimbo caduto nel fiume si risveglia dal coma

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Valentina Dardari Il piccolo, di sette anni, era stato salvato dal padre. Non sentirebbe più dolore, la prognosi al momento resta riservata Si èto dalildi sette anni che domenica scorsa, 22 dicembre, aveva rischiato di morire nelle acque gelide delPescia, a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. Era stato il padre a salvare il figlionella piena del corso d’acqua. Il genitore si era infatti tuffato ed era riuscito ad afferrare il bambino prima che la corrente lo trascinasse via. Si èto dalfarmacologico e ha detto ai medici di non sentire dolore. La prognosi resta per il momento riservata. Cosa era successo Sembrava una tragedia quella avvenuta domenica verso mezzogiorno nel Pistoiese. Ildi sette anni si trovava con il padre in sella alla sua bicicletta quando, improvvisamente, forse per una buca nel terreno, ...

